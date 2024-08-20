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Восток есть Восток. В бывшей ГДР по-прежнему тепло относятся к Москве. Совсем скоро выборы это докажут

Восток есть Восток. В бывшей ГДР по-прежнему тепло относятся к Москве. Совсем скоро выборы это докажут

© AP Photo / Markus Schreiber Сегодня 231 прочитал В федеральных землях Германии, расположенных на территории бывшей ГДР, симпатизируют Москве и недолюбливают Киев, пишет The Economist.

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