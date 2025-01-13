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Тигры утащили 11 собак за новогодние праздники в Хабаровском крае

Тигры утащили 11 собак за новогодние праздники в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за новогодние праздники зафиксировано 21 инцидент с участием амурских тигров, в том числе 11 случаев нападения на домашних собак.

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Комментарии
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n
nyha
Ну вот....и выход уничтожения тигров нашёлся...Инспекторами надоть закусывать...Потому-как кормовую базу тигров...они уничтожают....
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17 час.
brigadier21 Snytsarienko
Не только в Амурском крае, но и в Приморье случаев выхода тигра к людям, стало гораздо больше. И да, кормовая база тигра - поголовья дикого кабана - ныне почти полностью уничтожена.
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16 час.

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