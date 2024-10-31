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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ключевое звено «Единой России» ждет реформа

«Единая Россия» утвердит обновленное положение о работе первичных организаций. Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с представителями местных отделений партии рассказал, что их работу нужно перенастроить на непосредственное взаимодействие с гражданами.

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