Ключевое звено «Единой России» ждет реформа

«Единая Россия» утвердит обновленное положение о работе первичных организаций. Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с представителями местных отделений партии рассказал, что их работу нужно перенастроить на непосредственное взаимодействие с гражданами.