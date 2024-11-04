«Я выживу», — Понаровская впервые вышла на связь после смерти сына

Энтони гордится своей матерью с небес! Она не намерена опускать руки даже после того, что пережила Ирина Понаровская всегда демонстрировала упорство и силу духа, но смерть сына Энтони, что уж скрывать, сильно ее подкосила.
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