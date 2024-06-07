На Смоленщине поймали продавца нелегальных сигарет

Оперативники изъяли более 1000 пачек незаконной продукции. В Рославльском районе сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России узнали, что индивидуальный предприниматель хранит и продает немаркированные сигареты.
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