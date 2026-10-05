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Drone strike sinks Turkish cargo ship in Black Sea

Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Monday that Russia is responsible for a drone strike that sank a cargo ship in the Black Sea.

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