Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 832 подписчика

ВСУ снова атаковали Ленинградскую область: Уничтожено уже 3 дрона

ВСУ снова атаковали Ленинградскую область: Уничтожено уже 3 дрона

Минобороны сообщило о трёх сбитых беспилотниках над Ленинградской областьюСегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона было сбито два вражеских дрона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх