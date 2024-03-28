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  • Лариса Воробьева
    Это когда начинают от залпа Авроры!Случай в поликлин...
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Потеряно при переводе: откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

Потеряно при переводе: откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

Разбираемся, почему переводчики дают свои версии названий к голливудским фильмам. Не перевод — адаптация! Почему переводчики отступают от оригинальных названий? Название фильмов на иностранных языках, так же как и книг, зачастую трудно перевести дословно по маркетинговым, культурным и лингвистическим причинам.

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