Потеряно при переводе: откуда берутся названия, не связанные с фильмом?

Разбираемся, почему переводчики дают свои версии названий к голливудским фильмам. Не перевод — адаптация! Почему переводчики отступают от оригинальных названий? Название фильмов на иностранных языках, так же как и книг, зачастую трудно перевести дословно по маркетинговым, культурным и лингвистическим причинам.