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Пятый канал

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Navai попал на 12 лет: что будет после задержания рэпера с наркотиками

Navai попал на 12 лет: что будет после задержания рэпера с наркотиками

Наваи Бакирову, более известному под творческим псевдонимом Navai, грозит до 12 лет срока. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

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