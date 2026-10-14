Navai попал на 12 лет: что будет после задержания рэпера с наркотиками

Наваи Бакирову, более известному под творческим псевдонимом Navai, грозит до 12 лет срока. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
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