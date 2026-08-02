По Европе прилетел «колониальный бумеранг»

Nikita Kopitov где то прочитал,что Испания просто в чем то отказала США и Израилю(а Морокко(где расположена Сеута) становится союзником Израиля)

СК Сергей Ковалев даже не "Европа пожинает плоды того, что сама посеяла", - это капитализм глобального уровня пожинает свои плоды... что характерно! - Испания выпрыгнула "из штанов", отказав кукловодам в базах и логистической помощи в конфликте с Ираном, и "вот тебе, бабушка, и Юрьев день". то же было с Францией и её "жёлтыми жилетами"...