Алексей Муратов. ЧП в испанском анклаве Сеута с прорывом тысяч африканских мигрантов – это «колониальный бумеранг», который будет всё больнее бить по Европе.
По Европе прилетел «колониальный бумеранг»
Комментарии
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Nikita Kopitov
где то прочитал,что Испания просто в чем то отказала США и Израилю(а Морокко(где расположена Сеута) становится союзником Израиля)
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
даже не "Европа пожинает плоды того, что сама посеяла", - это капитализм глобального уровня пожинает свои плоды... что характерно! - Испания выпрыгнула "из штанов", отказав кукловодам в базах и логистической помощи в конфликте с Ираном, и "вот тебе, бабушка, и Юрьев день". то же было с Францией и её "жёлтыми жилетами"...
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1 м.
Александр Рожков
Нам бы, дуракам, про свои бумеранги думать, а не про те, которые нам пропагандоны подсовывают. А мы на них ведемся...
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1 м.
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