Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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По Европе прилетел «колониальный бумеранг»

По Европе прилетел «колониальный бумеранг»

Алексей Муратов.   ЧП в испанском анклаве Сеута с прорывом тысяч африканских мигрантов – это «колониальный бумеранг», который будет всё больнее бить по Европе.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
где то прочитал,что Испания просто в чем то отказала США и Израилю(а Морокко(где расположена Сеута) становится союзником  Израиля)
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
даже не &quot;Европа пожинает плоды того, что сама посеяла&quot;, - это капитализм глобального уровня пожинает свои плоды... что характерно! - Испания выпрыгнула &quot;из штанов&quot;, отказав кукловодам в базах и логистической помощи в конфликте с Ираном, и &quot;вот тебе, бабушка, и Юрьев день&quot;. то же было с Францией и её &quot;жёлтыми жилетами&quot;...
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1 м.
Александр Рожков
Нам бы, дуракам, про свои бумеранги думать, а не про те, которые нам пропагандоны подсовывают. А мы на них ведемся...
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1 м.