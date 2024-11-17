Началось: арестован командующий армии и комбриги, самые дальнобойные в мире едут к русским – СВОдка с фронта

« У 80% работников ТЦК нет боевого опыта. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. » Можно подумать , что у тех кого ловят ТЦКисты , боевой опыт есть .

Константин Самарин

"Одним днем в наручниках увезли с места службы командующего армии и нескольких комбригов, сообщает телеграм-канал "Солдатская правда"..." Кого увезли, когда увезли? Почему молчат официальные органы власти? Почему, если это правда, такой шаг был предпринят только сейчас? Почему Шойгу не на нарах, а в новом теплом кресле? Ответов нет, и видимо не будет.