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Началось: арестован командующий армии и комбриги, самые дальнобойные в мире едут к русским – СВОдка с фронта

Началось: арестован командующий армии и комбриги, самые дальнобойные в мире едут к русским – СВОдка с фронта

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ШКИПЕР
«  У 80% работников ТЦК нет боевого опыта. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. » Можно подумать , что у тех кого ловят ТЦКисты , боевой опыт есть .
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11 час.
Константин Самарин
&quot;Одним днем в наручниках увезли с места службы командующего армии и нескольких комбригов, сообщает телеграм-канал &quot;Солдатская правда&quot;...&quot;  Кого увезли, когда увезли? Почему молчат официальные органы власти? Почему, если это правда, такой шаг был предпринят только сейчас? Почему Шойгу не на нарах, а в новом теплом кресле? Ответов нет, и видимо не будет.
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6 час.

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