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Двенадцатый, на выход: в Астраханской области выпустили на природу очередного сайгака, выращенного в питомнике

Двенадцатый, на выход: в Астраханской области выпустили на природу очередного сайгака, выращенного в питомнике

Сейчас численность этиого вида на территории региона превышает 26 тысяч особей. Двухгодовалую антилопу, выращенную в питомнике «Сайгак» в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Астраханской области», выпустили в естественную среду обитания в заказник «Степной» в Лиманском районе.

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