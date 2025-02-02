Собянин: Около 1,5 тыс. остановочных павильонов установят в Москве в этом году

Около 1,5 тысячи устаревших остановок наземного транспорта заменят новыми павильонами в 2025 году. Москвичи будут проводить время в ожидании трамвая или электробуса в более комфортных и безопасных условиях.
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