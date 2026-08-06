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ИА Регнум

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В Совфеде назвали лицемерием замалчивание роли США в бомбардировке Хиросимы

В Совфеде назвали лицемерием замалчивание роли США в бомбардировке Хиросимы

Замалчивание роли Соединенных Штатов в ядерной бомбардировке Хиросимы показывает лицемерие Японии. Такое заявление сделал 6 августа первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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