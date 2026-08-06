В Совфеде назвали лицемерием замалчивание роли США в бомбардировке Хиросимы

Замалчивание роли Соединенных Штатов в ядерной бомбардировке Хиросимы показывает лицемерие Японии. Такое заявление сделал 6 августа первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии