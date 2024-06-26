Люди разбирают вещи, посеченные осколками ракеты на пляже

После трагедии 23 июня с пляжа под Севастополем собрали брошенные предметы и свезли в пункт выдачи. Среди брошенного на пляже в поселке Учкуевка в основном пляжные зонты, покрывала, игрушки и верхняя одежда.
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