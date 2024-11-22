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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Южно-Донецком направлении

Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчет 122-мм самоходной гаубицы «Гвоздика» с закрытой огневой позиции уничтожил украинское подразделение в оборудованных укрытиях опорного пункта.

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