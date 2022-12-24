Аргументы и Факты

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МВД подготовило поправки о наказании водителей за употребление лекарств

МВД подготовило поправки о наказании водителей за употребление лекарств

Министерство внутренних дел РФ предложило привлекать к ответственности водителей, в организме которых обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам».

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