МВД подготовило поправки о наказании водителей за употребление лекарств

Министерство внутренних дел РФ предложило привлекать к ответственности водителей, в организме которых обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам».
Министерство внутренних дел РФ предложило привлекать к ответственности водителей, в организме которых обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам».
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