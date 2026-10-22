Российская империя строилась не только указами императоров и штыками солдат. Её фундаментом были люди, которые копили капитал, строили заводы, прокладывали дороги и оставляли после себя галереи.
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