Почти 100 единиц техники проводят противогололедную обработку в Барнауле

Из-за непогоды рабочие "Автодорстроя" вышли на круглосуточный режим работы В Барнауле днем 11 января противогололедной обработкой дорог и тротуаров занимаются 98 единиц техники и 119 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
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