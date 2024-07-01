При Свято-Николаевском соборе провели фестиваль по фиджитал-спорту

Сначала участники боксировали в виртуальных очках, а потом соревновались в армреслинге. Фестиваль с элементами современных технологий начался с православного молебна в исполнении иерея Свято-Николаевского собора Евпатории.
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