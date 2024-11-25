«Слишком старые и немотивированные»: Украинские ТЦК снова провалили план мобилизации в ВСУ План мобилизации, утвержденный Зеленским, снова провален, несмотря на то, что ТЦК гребли всех подряд.
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«Слишком старые и немотивированные»: Украинские ТЦК снова провалили план мобилизации в ВСУ План мобилизации, утвержденный Зеленским, снова провален, несмотря на то, что ТЦК гребли всех подряд.
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