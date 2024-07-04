СК добавил генералу Попову служебный подлог в окончательной редакции обвинения

РИА Новости/Ситдиков Рамиль В окончательной редакции обвинения военные следователи добавили бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному за особо крупное мошенничество, обвинение в служебном подлоге, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов.
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