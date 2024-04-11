Два района Екатеринбурга отрываются в битве за федеральные деньги

В голосовании, какой парк благоустроят в Екатеринбурге за федеральные деньги в 2025 году, два явных лидера — парк 50-летия ВЛКСМ (Ленинский район, 38,4 тысячи голосов) и бульвар по улице Культуры (Орджоникидзевский район, 30,4 тысячи).