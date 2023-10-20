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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

Не успел самарский губернатор заявить, что причиной драки между русскими подростками и малолетними таджикскими гопниками был бытовой конфликт, как сами дети ценнейших иностранных специалистов обратились к губернатору Азарову лично, напрямую.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Извините -Вам мало
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2 час.
Татьяна Ермолова
А их так учат дома! И это отлично видно по их поведению с малого возраста , даже в транспорте, когда они находятся с родителями!
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2 час.
Maxim Yushkin
🤬 Ссаными тряпками из России и &quot;невъездными&quot; сделать. При нарушении- &quot;на освоение приполярья&quot;...😡
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1 час.

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