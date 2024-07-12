В Афганистане, в «черном тюльпане»

«Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Чёрных гор проклятый враг». Эта фраза из книги героического Аркадия Гайдара (который дед, конечно!) про Мальчиша-Кибальчиша сразу вспомнилась, когда стало известно о словах бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона о том, что в случае прихода Трампа в Белый дом, а это, похоже, неизбежность, Америка пересмотрит сделку с запрещённым движением «Талибан»*.