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За секунду до удара: как РЭБ спасает наших бойцов от атак врага под Артёмовском (ВИДЕО)

За секунду до удара: как РЭБ спасает наших бойцов от атак врага под Артёмовском (ВИДЕО)

Кадры, снятые за секунду до удара: средства радио-электронной борьбы спасают российских. бойцов от атак врага под Артёмовском Операторы РЭБ глушат и перехватывают управление вражескими дронами-камикадзе перед самыми атаками на нашу технику.

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