В акватории Черного моря разбили безэкипажные катера ВСУ

«Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым», - добавили в ведомстве.
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