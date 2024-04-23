Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в этом году В Московской медицине внедряются клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи для взрослых и детей, представляющие собой последовательность действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением необходимого лечения.