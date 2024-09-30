В Омске снова изменится схема проезда на перекрестке Красного Пути и Фрунзе. Мэрия решила отменить предыдущие корректировки, которые вводились на время капремонта Ленинградского моста.
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В Омске снова изменится схема проезда на перекрестке Красного Пути и Фрунзе. Мэрия решила отменить предыдущие корректировки, которые вводились на время капремонта Ленинградского моста.