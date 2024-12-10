Врач предупредил женщин о смертельных последствиях отношений с альфонсами

Фото: zdorovieinfo.ru Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сделал важное предупреждение про то, что полезно знать для россиянок о потенциально смертельно опасных последствиях отношений с мужчинами, находящимися на содержании у женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)