Врач предупредил женщин о смертельных последствиях отношений с альфонсами

Фото: zdorovieinfo.ru Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сделал важное предупреждение про то, что полезно знать для россиянок о потенциально смертельно опасных последствиях отношений с мужчинами, находящимися на содержании у женщин.