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Дикий Юг - Природа Юга России

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Врач предупредил женщин о смертельных последствиях отношений с альфонсами

Врач предупредил женщин о смертельных последствиях отношений с альфонсами

Фото: zdorovieinfo.ru Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сделал важное предупреждение про то, что полезно знать для россиянок о потенциально смертельно опасных последствиях отношений с мужчинами, находящимися на содержании у женщин.

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