Террорист из Тюмени раскаялся в челябинской колонии. Фото, видео

Онколог из Тюмени Рашат Атавов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), признанный виновным в участии в террористической деятельности, отбывая наказание в челябинской колонии, раскаялся в содеянном.
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