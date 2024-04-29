ДГД Мангистау: на каком языке должен быть выписан чек ККМ?

Все чаще поступают жалобы от граждан на язык операций, совершаемых посредством контрольно–кассовых машин (ККМ), на то, что квитанция, выдаваемая через ККМ во всех торговых точках, банках, аэропортах и общественных местах (столовая, кафе, ресторан, аптека, театр, кинотеатр и т.