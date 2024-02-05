РНКБ профинансировал строительство курортно-рекреационного комплекса в Евпатории на 2,5 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей для ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания» на строительство второй очереди курортно-рекреационного комплекса «Moinaco Riviera».
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