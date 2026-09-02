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Царьград

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Когда будет сформирован иммунитет после прививки от гриппа

Когда будет сформирован иммунитет после прививки от гриппа

Врач рассказал, сколько времени нужно для формирования иммунитета после прививкиВрач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с Известиями рассказал, через какое время после вакцинации от гриппа у человека формируется иммунитет.

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