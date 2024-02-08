«Димыч в какую-то компанию попал и чем-то траванулся или его траванули», – печальная судьба Димы Мартынова – «сына» Хабенского из «Дозоров»

После выхода на экраны нашумевших картин «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Дима Мартынов проснулся знаменитым.
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