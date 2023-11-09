Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября прибыл в Казахстан с официальным визитом.В госрезиденции «Акорда» Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего в узком и расширенном составах запланировано подписание документов.