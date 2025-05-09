Актёр Угольников рассказал о погибшем в Великой Отечественной войне дедушке

Народный артист России Игорь Угольников в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло заявил о важности для него Дня Победы, учитывая, что его собственный дедушка погиб во время Великой Отечественной войны.
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