Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +9°, пасмурно• Севастополь: +10°, пасмурно• Ялта: +8°, пасмурно• Алушта: +8°, пасмурно• Евпатория: +10°, пасмурно• Саки: +10°, пасмурно• Бахчисарай: +9°, пасмурно• Джанкой: +9°, пасмурно• Судак: +9°, пасмурно• Феодосия: +10°.
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