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ТАСС

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Эксперт Киселев сообщил об ухудшении психологического состояния ВСУ у Волчанска

Эксперт Киселев сообщил об ухудшении психологического состояния ВСУ у Волчанска

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Морально-психологическое состояние Вооруженных сил Украины, оказавшихся в волчанском котле, постоянно ухудшается в том числе из-за ударов военных РФ.

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