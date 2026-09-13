Эксперт Киселев сообщил об ухудшении психологического состояния ВСУ у Волчанска

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Морально-психологическое состояние Вооруженных сил Украины, оказавшихся в волчанском котле, постоянно ухудшается в том числе из-за ударов военных РФ.
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