🍎 На iOS снова доступно приложение, представляющее собой очередной клон Сбербанка. 🌟 Название новинки — «Бюджет Онлайн».
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🍎 На iOS снова доступно приложение, представляющее собой очередной клон Сбербанка. 🌟 Название новинки — «Бюджет Онлайн».