В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, состоящей из бывших военнослужащих и одного министра, которые поднялись на Эверест за рекордно короткий срок, использовав ксенон .
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