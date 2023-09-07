С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Так вот откуда русское (почему-то матерное?) стово .бать...Япония – родина с...
  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...

Почему не нужно игнорировать стюардесс, когда они просят поднять шторки иллюминаторов во время посад

Почему не нужно игнорировать стюардесс, когда они просят поднять шторки иллюминаторов во время посад

Зачем пассажиров просят поднимать шторки. Каждый, кто летал на самолете, должен прекрасно помнить о том, что в конце и в начале полета стюардессы просят выполнить всех пассажиров одно и то же действие, а именно – поднять шторки иллюминаторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх