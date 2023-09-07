Почему не нужно игнорировать стюардесс, когда они просят поднять шторки иллюминаторов во время посад

Зачем пассажиров просят поднимать шторки. Каждый, кто летал на самолете, должен прекрасно помнить о том, что в конце и в начале полета стюардессы просят выполнить всех пассажиров одно и то же действие, а именно – поднять шторки иллюминаторов.