ВОТ ПОЧЕМУ ВСЁ ПАДАЕТ: СОЮЗНИК ПАШИНЯН СЛИВАЛ ДАННЫЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПВО ЗАПАДУ

Да флаг им в руки барабан на шею и поезд на встречу. И причём тут Сорос когда мозги есть и работают чужой дядя пофиг. Ну а если халява разум застит то убеждать бесполезно. Пример хохлы в кружевных труселях.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Они очень продажные твари и всегда такими и были .Но не забуду напомнить что и азербайджанцы от них тоже не далеко ушли .Вспомните как Азербайджан помогал и помогает Зеленскому на Украине техникой против России и как она сбили с помощью своих друзей с Турции Российский вертолет с миротворцами и убили их .Забыли ? А турки всю жизнь ненавидят Россию