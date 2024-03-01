ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Антироссийский дрейф Армении ускоряется. После того как премьер-министр Никол Пашинян заморозил членство своей страны в ОДКБ, он пригласил в гости Зеленского.
ВОТ ПОЧЕМУ ВСЁ ПАДАЕТ: СОЮЗНИК ПАШИНЯН СЛИВАЛ ДАННЫЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПВО ЗАПАДУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Да флаг им в руки барабан на шею и поезд на встречу. И причём тут Сорос когда мозги есть и работают чужой дядя пофиг. Ну а если халява разум застит то убеждать бесполезно. Пример хохлы в кружевных труселях.
Ответить
1 час.
Александр Ткаченко
Народ Армении два раза проголосовал за Пашиняна видать халява дороже родины.
Ответить
1 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Они очень продажные твари и всегда такими и были .Но не забуду напомнить что и азербайджанцы от них тоже не далеко ушли .Вспомните как Азербайджан помогал и помогает Зеленскому на Украине техникой против России и как она сбили с помощью своих друзей с Турции Российский вертолет с миротворцами и убили их .Забыли ? А турки всю жизнь ненавидят Россию
Ответить
1 час.
Свежие комментарии