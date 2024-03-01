Медвежий угол
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Медвежий угол

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ВОТ ПОЧЕМУ ВСЁ ПАДАЕТ: СОЮЗНИК ПАШИНЯН СЛИВАЛ ДАННЫЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПВО ЗАПАДУ

ВОТ ПОЧЕМУ ВСЁ ПАДАЕТ: СОЮЗНИК ПАШИНЯН СЛИВАЛ ДАННЫЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПВО ЗАПАДУ

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Антироссийский дрейф Армении ускоряется. После того как премьер-министр Никол Пашинян заморозил членство своей страны в ОДКБ, он пригласил в гости Зеленского.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Да  флаг им в руки барабан на шею и поезд на встречу. И причём тут Сорос когда мозги есть и работают чужой дядя пофиг. Ну а если халява разум застит то убеждать бесполезно. Пример хохлы в кружевных труселях.
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1 час.
Александр Ткаченко
Народ Армении два раза проголосовал за Пашиняна видать халява дороже родины.
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1 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Они очень продажные твари и всегда такими и были .Но не забуду напомнить что и азербайджанцы от них тоже не далеко ушли .Вспомните как Азербайджан помогал и помогает Зеленскому на Украине техникой против России и как она сбили с помощью своих друзей с Турции Российский вертолет с миротворцами и убили их .Забыли ? А турки всю жизнь ненавидят Россию
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1 час.

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