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  • Eduard
    Они не Независимость дали,а огромные территории с её недрами подарили жалким крестьянам.Даже не продалида подарили, И...Президент Финлянд...
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Госсекретарь США Рубио прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа

Госсекретарь США Рубио прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа

В деле достижения мира президент США Дональд Трамп снова взял на себя роль лидера. Такое заявление сделал 18 марта госсекретарь Марко Рубио, комментируя в соцсети X итоги телефонных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

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