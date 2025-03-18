Госсекретарь США Рубио прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа

В деле достижения мира президент США Дональд Трамп снова взял на себя роль лидера. Такое заявление сделал 18 марта госсекретарь Марко Рубио, комментируя в соцсети X итоги телефонных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.