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Анатолий Шарий: Больше никто не хочет смотреть Зеленского

Анатолий Шарий: Больше никто не хочет смотреть Зеленского

Зеленский заявил, что «закрывать средства массовой информации — это не очень правильно». При этом добавил: «Закрывать пропагандистские эти каналы — однозначно, максимально… У нас русский санкционированный был собственник Медведчук, у которого были русские каналы, русская партия была, конкретно вторая партия по величине в парламенте».

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