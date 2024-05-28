Антонов: США взяли курс на принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Власти США в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны, заявил посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства.
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