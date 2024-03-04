Суд вынес приговор зеку, собиравшему деньги на ремонт в курганской колонии

Осужденный из курганской колонии №6 получил дополнительный срок за мошенничество. Мужчину признали виновным в том, что он собирал с других осужденных деньги на ремонт кабинета начальника отряда, обещая посодействовать с УДО.
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