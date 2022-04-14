В Ильинском-Хованском задержали подозреваемого в краже из магазина самообслуживания

Сотрудниками пункта полиции № 19 поселка Ильинское-Хованское возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи.
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