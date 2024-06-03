Карельский зоопарк попал в непростую ситуацию

В интернете появилась публикация о якобы ненадлежащих условиях содержания животных и случаях их смертности в самом большом зоопарке Северо-Запада Посетительница зоопарка написала «ВКонтакте» гневный пост о якобы ненадлежащих условиях содержания животных, о том, что за животными не ухаживают и случаях их смертности: «Максимум — кормят и иногда убирают отходы.
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