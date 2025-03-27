Ariston одобрил отмену временного управления российской «дочки»

Итальянский производитель бытовой техники Ariston сообщил, что одобряет решение президента России Владимира Путина об отмене передачи своей российской «дочки» под временное управление в «Газпром бытовые системы».
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