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Ariston одобрил отмену временного управления российской «дочки»

Ariston одобрил отмену временного управления российской «дочки»

Итальянский производитель бытовой техники Ariston сообщил, что одобряет решение президента России Владимира Путина об отмене передачи своей российской «дочки» под временное управление в «Газпром бытовые системы».

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